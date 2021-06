NBA, Dallas ha scelto: Jason Kidd è il nuovo allenatore dei Mavericks

A distanza di dieci anni dal titolo NBA vinto nel 2011, Jason Kidd torna ai Dallas Mavericks: sarà lui il nuovo allenatore. L’intesa è ormai raggiunta e manca solo l’ufficialità. Il suo profilo era stato indicato dall’ ex coach Rick Carlisle, fresco di incarico agli Indiana Pacers e da Dirk Nowitzki, che è da poco rientrato come consulente dei Mavs.

Contestualmente, la franchigia sceglierà il sostituito di Donnie Nelson, che la scorsa settimana aveva lasciato il suo ruolo nel front office dei texani dopo oltre vent’anni. Arrivano conferme sul nome di Nico Harrison, già executive Nike, a stretto contatto con lo stesso Kidd e molto vicino a diverse star NBA, tra cui Luka Doncic. La conferma arriva da Adrian Wojnarowski e Tim MacMahon di ESPN.

The Mavericks are progressing in talks to make Jason Kidd the franchise’s new head coach, sources told @wojespn and me. Mavericks owner Mark Cuban is also close to hiring a new head of basketball operations, who has signed off on the Kidd candidacy.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) June 24, 2021