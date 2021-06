NBA, Rick Carlisle: “Jason Kidd sarebbe perfetto per allenare i Mavs”

Secondo la testimonianza di Marc Stein, giornalista del New York Times, Jason Kidd sarebbe il primo obiettivo della dirigenza dei Dallas Mavericks per sostituire Rick Carlisle nel ruolo di capo allenatore.

Proprio coach Carlisle, divenuto allenatore degli Indiana Pacers nelle scorse ore, ha espresso tutta la stima che prova nei confronti di Kidd, suo playmaker titolare ai tempi del titolo NBA del 2011, designandolo come proprio erede naturale alla guida di Dallas:

”Jason Kidd sarebbe perfetto per ricoprire il ruolo di allenatore dei Dallas Mavericks. Un ex giocatore di quel calibro, che ha fatto della visione di gioco e della tecnica le sue armi, non può fallire sulla panchina della squadra di Doncic. Questi due profili hanno davvero tanto in comune, a partire dalla nozione di pallacanestro totale, che padroneggiano con sfacciata naturalezza.”

Continua Carlisle, incalzato da Tim MacMahon, giornalista di ESPN:

“Sono l’unica persona al mondo ad aver allenato entrambi e conosco perfettamente le loro caratteristiche. In potenza, parliamo di un’ottima situazione per Luka, nonché di una stimolante esperienza tecnica per Jason. Tuttavia, non sono io a dover decidere. Sono membro di un’altra franchigia ormai e voglio ripagare assolutamente la fiducia che è stata riposta in me dalla dirigenza di Indiana.”