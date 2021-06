NBA, Rick Carlisle è il nuovo head coach degli Indiana Pacers

Gli Indiana Pacers hanno annunciato l’arrivo del nuovo capo allenatore, dopo il licenziamento di Nate Bjorkgren. Si tratta di Rick Carlisle, ex head coach dei Dallas Mavericks. Carlisle, già coach dei Pacers dal 2003 al 2007, e prima ancora assistente, ha firmato un contratto quadriennale da 29 milioni di dollari complessivi. A riportarlo è Adrian Wojnarowski di ESPN.

Pacers worked quietly and quickly to get a deal done with Rick Carlisle. Team had planned to start interviews with several candidates in Chicago this week. Carlisle was a top assistant to Larry Bird early in his coaching career with Pacers. https://t.co/Hf1POaqEFp