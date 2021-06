La reazione dei giocatori NBA alla prestazione da record di Trae Young

Serie dopo serie, gli Atlanta Hawks continuano a stupire il mondo NBA. Dopo aver eliminato i Philadelphia 76ers nelle semifinali di Conference, Trae Young si è infatti scatenato durante il primo incontro in casa dei Milwaukee Bucks, mettendo a referto 48 punti, 7 rimbalzi e 11 assist per portare i suoi alla vittoria contro la squadra favorita per la vittoria finale.

Il 22enne (alla prima apparizione Playoff) ha scioccato diverse star della lega, che come di consueto non hanno esitato a condividere la propria opinione sui social; nello specifico, NBA Twitter ha apprezzato particolarmente il crossover nei confronti del povero Jrue Holiday.

Ecco alcune delle reazioni dei giocatori:

LeBron James:

❄️ CHILL THE HELL OUT MAN!! 🤣🤣🤣🤣🤣 — LeBron James (@KingJames) June 24, 2021

Damian Lillard:

Yea Trae 🔥🔥 — Damian Lillard (@Dame_Lillard) June 24, 2021

Damion Lee:

Trae is WILDIN’ right now! — Damion Lee (@Dami0nLee) June 24, 2021

Draymond Green:

These hawks are unbothered… That’s a great thing to have in the playoffs. It’s actually a thing. — Draymond Green (@Money23Green) June 24, 2021

Robert Williams:

😳😳 — Robert Williams (@rob_williamsIII) June 24, 2021

De’Andre Hunter:

