NBA, incerto il futuro di Ben Simmons a Philadelphia

A Chicago in questa settimana si sta tenendo la Draft combine. Ed è lì che i rappresentati di Ben Simmons e dei Philadelphia 7ers si sono incontrati. A trattare per conto di Simmons c’è stato Rich Paul, il superagente di Klutch Sports, mentre dall’altra parte il presidente Daryl Morey e il General manager Elton Brand. Secondo quanto riporta ESPN, le due parti si sono incontrate per decidere il futuro di Ben Simmons.

Sempre secondo quanto riporta ESPN, l’agente Rich Paul avrebbe chiesto ai Sixers quanto senso abbia continuare a lavorare insieme, o se sia meglio cercare una trade. Comunque, nessuna richiesta ufficiale è stata fatta, e le due parti si sono impegnate a parlare nuovamente prima del Draft NBA del 29 luglio e della free agency di agosto. Philadelphia ha inoltre ribadito che Simmons resta un punto fermo della franchigia.

I Sixers potrebbero avere interesse a non scambiare Simmons questa estate. Il giocatore, dopo i Playoff, si è enormemente svalutato. I problemi al tiro si sono palesati evidentemente, ma ha sorprendere è stata la quasi totale rinuncia ad attaccare, specialmente nei finali di partita. Per questo Philadelphia vorrebbe attendere a imbastire una trade, per cercare di rivalutare il giocatore per trarne il massimo possibile. Inoltre, coach Doc Rivers ha annunciato un piano di allenamenti estivo specifico per Ben Simmons.

Sixers remain committed to working through Simmons' shooting issues this summer, especially free throws. Doc Rivers and Simmons met to discuss plans for moving forward together, per sources. https://t.co/l0BBDk5RWS — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24, 2021

Nella conferenza stampa di fine stagione di Daryl Morey, infatti, non è emersa una precisa volontà di continuare insieme:

“Abbiamo un gruppo molto forte in cui crediamo. Nessuno di noi sà cosa può portare il futuro. Ci piace quello che Ben ci dà, ci piace quello che Joel ci dà, e anche quello che Tobias ci dà. Nel futuro, faremo del nostro meglio per avere le migliori possibilità di vincere il titolo, con ogni giocatore del roster. Penso sia abbastanza chiaro che alcuni giocatori necessitino di migliorare. Dobbiamo diventare una squadra migliore in attacco. […] Non è abbastanza per vincere il titolo, quindi dobbiamo migliorare.”

