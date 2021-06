Draft NBA, Keon Johnson stabilisce il nuovo record di salto alla combine

Mentre i Playoff vanno avanti, e la stagione si avvia verso il termine, gli occhi del mondo NBA si stanno spostando pian piano verso il Draft 2021. Dopo la Lottery di martedì notte, ora è il turno dei test atletici, la cosiddetta combine. La combine si svolgerà durante tutto l’arco della settimana, ed ha già riservato alcune sorprese. Keon Johnson, atleta di Tennessee, ha infatti stabilito il record di salto verticale nella storia della Draft combine.

Keon Johnson, durante i test che si stanno svolgendo a Chicago, ha lasciato a bocca aperta gli addetti ai lavori, saltando circa 122 centimetri. Il precedente record alla Draft combine apparteneva a Kenny Gregory, che nel 2001 saltò circa 116 centimetri. Per avere un’idea dell’esplosività e della verticalità di Johnson, basta pensare a Zach LaVine, che nel 2014, in un allenamento pre-Draft con i Lakers, saltò circa 117 centimetri.

Secondo le ultime previsioni, Keon Johnson potrebbe essere scelto addirittura in Top 10. L’atleta di Tennessee, classe 2002, è una guardia dal grande potenziale atletico. Nella prima, e unica stagione al College, ha messo a segno 11.3 punti, 3.5 rimbalzi e 2.5 assist di media a partita. Un aspetto da migliorare per Johnson potrebbe essere invece il tiro. In questa stagione le sue percentuali non sono state esaltanti, con un 27.1% dall’arco e un 70.3% ai tiri liberi.

Leggi anche:

NBA, Rick Carlisle è il nuovo head coach degli Indiana Pacers

NBA, le parole di coach Budenholzer sulla sconfitta in Gara 1

Mercato NBA, Joe Lacob: “Ipotesi Curry ai Lakers per LeBron James? Se vuole, può farlo”