NBA, le parole di coach Budenholzer sulla sconfitta in Gara 1

Gara 1 per i Milwaukee Bucks non è andata come speravano. Dopo aver superato i favoritissimi Brooklyn Nets in sette gare, la banda di coach Budenholzer voleva mettere fin da subito la firma in queste Finali di Conference a Est contro gli Atlanta Hawks.

Il risultato finale ha premiato però gli ospiti, grazie alla performance mostre di Trae Young (48-7-11 per lui). Sul cosa è andato storto per i Bucks, Budenholzer ha le idee piuttosto chiare. Ecco le sue dichiarazioni nel postpartita:

“Sapevamo che sarebbero andati forte a rimbalzo offensivo, hanno dei giocatori davvero capaci in questo fondamentale. Ne hanno raccolti alcuni importanti e hanno avuto la possibilità di mantenere più possessi consecutivi. Guarderemo le registrazioni per capire come migliorare a rimbalzo, è fondamentale. A prescindere da chi gioca. Durante il terzo questo hanno trovato una buon ritmo. Giannis ha segnato qualche canestro per noi, ma loro sono stati bravi a continuare a segnare per non permetterci di entrare in partita. Collins e Capela hanno fatto il loro, mentre noi non siamo riusciti a far girare il pallone come volevamo. Ci sono state comunque buone occasioni, saremo felici di riaverle anche nella prossima partita. Sento che giocheremo meglio in Gara 2.”

Su Trae Young

Una partita molto equilibrata, con gli Hawks capaci anche di toccare il +8 a metà terzo quarto, prima di riprendere il controllo del match solo nel finale. Budenholzer si è espresso poi anche su Trae Young, vero protagonista della vittoria di Atlanta.

“E’ stata una partita di strappi. Nel primo tempo ho avuto la sensazione potessimo spaccare la partita e metterci in vantaggio, ma loro sono sempre stati capaci di rimanere vicini e controbattere con diversi canestri consecutivi. Lo sforzo e l’intensità c’erano, Young poi è un grande giocatore e bisogna dargli credito. Ci ha fatto male per tutta la partita, ma sappiamo possiamo giocare meglio. Saremo pronti per la prossima”

Sul tiro finale

Budenholzer ha poi analizzato i possessi finali dei suoi, i due attacchi che avrebbero potuto prima portare in vantaggio i suoi e poi pareggiare l’incontro.

“Khris [Middleton] aveva il possesso, in post vicino alla linea di fondo. Ha penetrato verso il canestro e poi scaricato su Pat [Connaughton]. Volevamo tirare il prima possibile, così nel caso avremmo avuto la possibilità di giocarci il possesso difensivo e ritrovarci con la palla allo scadere del cronometro. Ho fiducia in Pat, tutti l’abbiamo. Sono felice del passaggio e sono felice del tiro. Va bene così”

