NBA, le ultime sulle condizioni di Bogdan Bogdanovic

Sopra 1-0 nelle finali di Conference ad Est contro i Milwaukee Bucks, gli Atlanta Hawks potranno essere più che soddisfatti della loro incredibile stagione, a prescindere dall’esito della loro annata. Le previsioni più rosee si sono rivelate fin troppo caute quando i ragazzi di Nate McMillan hanno conquistato la quinta piazza ad Est, prima di liquidare sia i New York Knicks che i Philadelphia 76ers.

Unica nota storta, il fastidio al ginocchio che da qualche giorno sta tormentando Bogdan Bogdanovic, guardia titolare di Atlanta: il serbo ha cominciato a sentire dolore nella decisiva Gara 7 giocata sul campo dei Sixers, e ad oggi è chiaro che le sue condizioni sono sono ottimali. Lo stesso Nate McMillan ha voluto chiarire la situazione:

I asked Nate McMillan about Bogi, whose knee clearly isn't 100% but is fighting through it:

"He is giving us everything. It’s pretty obvious that there’s some soreness there but this is the way this team has been built. He does not want to sit out."

— Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) June 24, 2021