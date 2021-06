Rick Carlisle ha comunicato a Mark Cuban l’intenzione di lasciare il suo incarico da capo allenatore dei Dallas Mavericks dopo 13 stagioni. Restavano due anni di contratto che non verranno evidentemente onorati. Per Dallas, a poco più di 24 ore dall’addio del GM Donnie Nelson, si apre una nuova era.

Rick Carlisle — who led Dallas to the 2011 NBA championship — informed Mavericks owner Mark Cuban today that he won't be returning as coach next season, Carlisle told ESPN. Carlisle had two years left on his contract. He spent 13 seasons as Mavericks coach.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 17, 2021