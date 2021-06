NBA, John Collins sull’alley-oop con Trae Young: “Non so come, ma sapevo sarebbe arrivato”

La pazza stagione degli Atlanta Hawks non accenna a voler terminare. Dopo una campagna acquisti estiva potenzialmente interessante, l’esonero di Lloyd Pierce toccato il record di 14 vittorie e 20 sconfitte e la conquista di un posto ai Playoff a rompere un digiuno di quattro anni, le sorprese non sono ancora finite.

I ragazzi di Nate McMillan hanno infatti sbancato nella notte il Fiserv Forum, casa dei Milwaukee Bucks col punteggio di 116-113, conquistando la loro terza vittoria in Gara 1 di questa postseason – tutte e tre in trasferta, visto il fattore campo a sfavore nelle serie vs Knicks e 76ers.

Mattatore della serata, come spesso capita per gli Hawks, lo stesso Trae Young che in questi Playoff sta viaggiando con medie di 30.5 punti, 3.0 rimbalzi e 10.5 assist. La guardia, alla sua prima esperienza sui grandi palcoscenici della postseason NBA, sta mettendo in mostra tutte le sue skill ed una grande personalità. Per conferma vedere l’incredibile passaggio al tabellone con il quale ha servito il compagno di squadra John Collins. Un alley-oop a dir poco spettacolare.

I asked John Collins about him knowing this Trae Young pass was coming off the backboard:

"Our chemistry has always been great since the first day we stepped on the court… I can't really give away how I know, but I knew, for sure." https://t.co/T9Tnt2e91D

— Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) June 24, 2021