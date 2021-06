Playoff NBA: Trae Young firma il successo degli Hawks con 48 punti, Bucks ko in Gara 1

Atlanta Hawks 116 – 113 Milwaukee Bucks [Atlanta in vantaggio 1-0 nella serie]

Dopo il 2-0 fin qui maturato tra Suns e Clippers, anche a est è giunto il momento del primo appuntamento di queste finali di Conference. A differenza di quanto avvenuto dall’altra parte dell’oceano, però, sul parquet del Fiserv Forum a sorridere non sono certo i padroni di casa, caduti sotto i colpi di un irresistibile Trae Young. Ma andiamo con ordine.

Come il punteggio finale sembra suggerire in maniera neanche troppo velata, il match si rivela ben presto vivace e particolarmente equilibrato, con i ragazzi di Mike Budenholzer che sfruttano una discreta partenza per chiudere la prima frazione con tre lunghezze di vantaggio (25-28), che diventeranno poi cinque al break di metà gara (54-59).

Una volta rientrati in campo dagli spogliatoi, i ragazzi di coach McMillan si rifanno sotto grazie a una terza frazione decisamente ben giocata, nel corso della quale Young e compagni riescono a mettere la freccia e a presentarsi agli ultimi dodici minuti con tre preziosi punti di vantaggio.

I padroni di casa, però, evidentemente non ci stanno e Giannis Antetokounmpo – che chiuderà a un passo dalla tripla doppia con 34 punti, 12 rimbalzi e 9 assist – decide di mettersi in proprio o quasi guidando il parziale di 9-0 che riporta Milwaukee avanti sul 105-98 a quattro minuti dalla fine.

In una partita del genere sette punti di scarto non sono pochi, ma gli Hawks non si lasciano scoraggiare e realizzano i successivi cinque punti, rifacendosi pericolosamente sotto.

A 43 secondi dalla sirena finale Khris Middleton, alle prese con una serata decisamente storta – solo 15 punti per lui nella notte, frutto di un magro 6-23 dal campo con nessuna tripla mandata a bersaglio su nove tentativi – fallisce il jumper del potenziale +3 sul 110–111. Dall’altre parte, anche Young getta il suo layup alle ortiche, ma ci pensa Clint Capela a conquistare il rimbalzo firmando il sorpasso dei suoi.

Atlanta allunga poi sul +3, prima che i liberi di Giannis a 5 secondi dalla fine riportino i Bucks a una sola lunghezza di distanza. Niente paura: altri due tiri liberi, stavolta griffati Trae Young, bastano e avanzano per chiudere il discorso una volta per tutte, con la tripla tentata allo scadere da Middleton che non riesce a pareggiare i conti.

Di ritorno in finale di Conference dopo lo sweep del 2015, gli Hawks si ripresentano dunque con una vittoria frutto – almeno in buona parte – dei 48 punti, 11 assist e 7 rimbalzi di Trae Young, coadiuvato dal 23+15 messo a referto da John Collins. Dall’altra parte, spazio anche ai 33 punti e 10 assist di Jrue Holiday, che non bastano però ai Bucks per portare a casa la vittoria in questo primo appuntamento della serie.