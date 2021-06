Non è stata la notte che speravano di vivere Giannis Antetokounmpo e i Milwaukee Bucks, usciti sconfitti da Gara 1 delle finali di Eastern Conference. Per The Greek Freak 34 punti a referto che, però, non sono bastati per centrare la vittoria: in vista di Gara 2, il greco si prepara a dare del filo da torcere a Trae Young, colui che annientato i Bucks questa notte.

La chiave per vincere le prossime partite è proprio questa, rendere la vita difficile a Trae Young non concedendogli libertà di manovra, come spiega Antetokounmpo ai giornalisti nel post partita:

“È frustrante aver perso. Dobbiamo stare più attenti ai dettagli e rendere la vita difficile a Trae Young: è un grande giocatore, dobbiamo essere più aggresivi con lui, puntare sul fisico e non mandarlo ai tiri liberi. È difficile, ma so che possiamo farlo dal primo all’ultimo minuto”

Una partita che ha visto sottotono Khris Middleton che, nell’arco dei 40 minuti giocati, ha mancato un paio di occasioni importanti, tra cui una tripla a pochi secondi dalla fine che poteva regalare il pareggio a Milwaukee. Una serata no per il numero 22 Bucks, visto il 26.1% dal campo e nessuna tripla segnata su nove tentativi.

Non era la sua giornata, ma per Gara 2 Middleton sa che invertirà la rotta:

“Oggi non era la mia serata, ho sbagliato tiri, preso pochi rimbalzi, non sono stato lucido in qualche occasione: capita durante la stagione, mi era capitato anche prima e poi mi sono sempre ripreso. Devo solo fare meglio, semplice: sin dalla prossima starò più attento ai dettagli e non forzerò la giocata se non arriva subito”

Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton proveranno a pareggiare la serie nella notte tra venerdì e sabato, per continuare a sognare davanti al loro pubblico.

