È Trae Young il protagonista assoluto di Gara 1 delle finali della Eastern Conference: i 48 punti, career-high per lui ai Playoff, di questa notte regalano ad Atlanta la vittoria contro i Bucks e lo consegnano alla leggenda con una pioggia di record.

48 punti, grazie al 17/34 al tiro, 4/13 da tre punti e ben 83.3% ai tiri liberi (10/13), fanno di Trae Young il giocatore nella storia NBA ad aver segnato di più al suo esordio in una finale di Conference. Un record di punti, condito da 11 assist e 7 rimbalzi, che è il quarto punteggio più alto di sempre nelle finali di Conference: al primo posto c’è Michael Jordan (54 punti), seguito da Dirk Nowitzki (50) e LeBron James (49).

Most points in Conference Finals debut: 48 — Trae Young

41 — Amar’e Stoudemire

40 — Kevin Durant

40 — Devin Booker He is 22 years old. pic.twitter.com/5bKkgYayKK — StatMuse (@statmuse) June 24, 2021

Trae Young diventa il secondo giocatore più giovane a realizzare una doppia doppia nei Playoff con 48 punti: il primo fu Kobe Bryant a 22 anni e 263 giorni. Non finisco qui i record infranti dal numero 11 di Atlanta, visto che è il sesto giocatore a segnare così tanti punti nei Playoff sia in Division I che in NBA, come riporta Jared Berson di ESPN Stats&Info.

Infine, Young è il giocatore degli Hawks ad aver segnato il maggior numero di punti in una partita di Playoff da Dominique Wilkins nel 1988.

Trae Young's 48 points are the most in a playoff game by a Hawks player since Dominique Wilkins in 1988 👏 pic.twitter.com/CJRD424UE4 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 24, 2021

Prestazione a parte, per Trae Young l’importante era partire con il piede giusto. Una vittoria davvero speciale per lui e per la squadra, come spiega nel post partita:

“È stata una vittoria sofferta ma bellissima, abbiamo combattuto fino all’ultimo ed è quello che faremo: continueremo sempre a combattere, indipendentemente dal risultato. È davvero bello vincere con questo gruppo, ci fidiamo l’uno dell’altro e siamo un gruppo affiatato”

Per il numero 11 degli Hawks non è stato un problema giocare in trasferta, anzi è stato un modo per caricarsi ulteriormente:

“Sin dalle medie amo giocare in trasferta, avere il pubblico e la squadra avversaria contro: ti dà la sensazione di essere te e i tuoi compagni soli contro tutti. Questo unisce davvero il gruppo e tira fuori il meglio di noi”

Third consecutive Game 1 win away from home for the @ATLHawks… @TheTraeYoung discusses why he enjoys playing on the road. Game 2: Friday at 8:30pm/et on TNT pic.twitter.com/LRRgRR0953 — NBA (@NBA) June 24, 2021

Appuntamento nella notte tra venerdì e sabato per Gara 2.

