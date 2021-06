NBA, Deandre Ayton commenta il suo game winner

L’alley-oop segnato da Deandre Ayton su passaggio di Crowder a 0.7 secondi dalla fine ha consegnato ai Suns la vittoria e il 2-0 nelle Western Conference Finals. Dopo una partita molto combattuta è stato proprio il centro ex prima scelta assoluta a decidere il risultato. Raccontando il suo game winner nell’intervista post partita, Ayton ha messo in luce l’importanza dei compagni e del coaching staff:

“Ho solo avuto fiducia nei miei compagni di squadra e nei miei allenatori. Ho sentito quello che il coach mi ha detto di fare, e poi Jae [Crowder] ha fatto un grande passaggio. Io dovevo solo finire al ferro. Sono contento che lo abbiano ritenuto valido. All’inizio sono rimasto fermo, e quando i miei compagni mi hanno detto che era valido ho iniziato a festeggiare”

Deandre Ayton ha poi parlato della forza e della coesione della sua squadra e dell’impatto avuto da Booker, rientrato in campo dopo un brutto colpo subito al naso:

“Rispetto molto i Clippers, sono una grande squadra. Ma quando noi riusciamo a rimanere uniti e giocare come una squadra siamo forti. Faccio i complimenti anche a DBook, è tornato in campo dopo che il naso sembrava rotto, ci ha guidato come un leader e ci ha aiutato a vincere la partita”

L’ultima battuta dell’intervista è stata poi riservata a Chris Paul, e a cosa gli avrebbe detto a fine partita. Finita l’intervista, come era stato anche per Gara 1, Booker e Ayton hanno chiamato CP3:

“Penso che mi direbbe: ‘Cavolo sì, gran lavoro big fella’. Direbbe sicuramente una cosa del genere per gasarci, per farci godere ancora di più la partita di stanotte e farci arrivare pronti per la trasferta a L.A.”

Ai Phoenix Suns, sopra 2-0 nella serie, aspettano ora due impegni allo Staples Center di Los Angeles. In questi Playoff i Clippers sono riusciti a non perdere mai fiducia, e rimontare gli avversari nonostante le iniziali sconfitte. Ma, come detto dallo stesso Paul George, questi Suns hanno qualcosa in più di Mavs e Jazz, e le Finals NBA non sono più solo un sogno per Ayton e compagni.

