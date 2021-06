NBA, i Suns sperano nel ritorno di Chris Paul

C’è grande fiducia nell’ambiente Suns: secondo quanto riportato da ESPN, il ritorno di Chris Paul sul parquet sembra infatti ormai imminente. CP3 ha dovuto saltare le prime due partite delle Western Conference Finals contro i Clippers per l’inserimento nel protocollo health and safety. Ma la franchigia è ottimista, e punta a riaverlo in campo già per Gara 3 della serie, in programma tra due giorni allo Staples Center di Los Angeles.

Ieri per Chris Paul è stato il sesto giorno di isolamento dalla squadra, ma potrebbe già essere uno degli ultimi. La lega prevede una quarantena di dieci o quattordici giorni per chi è risultato positivo o avuto un contatto con un positivo, ma le regole sono sensibilmente diverse per chi, come Chris Paul, ha invece già ricevuto entrambe le dosi di vaccino. CP3, come riporta sempre ESPN, è attualmente asintomatico e si trova nella sua casa di L.A.

Prima di Gara 2 della serie coach Monty Williams, capo allenatore dei Suns, aveva parlato dell’importanza della propria stella ma anche delle problematiche legate a un’assenza così lunga in un momento così importante come i Playoff:

“Non possiamo permetterci il lusso di dover aspettare qualcuno in questo momento. Queste partite sono fondamentali. Ogni allenamento, ogni film session lo è. Certamente vedremo in che stato di forma si trova quando potremo riaverlo con noi, ma è difficile fare ora un giudizio con il Covid. Sono sicuro che se proverò a tenere Chris fuori dalla partita dovremo davvero fare a pugni. Quindi prenderò quella decisione solo quando arriverà il momento”

L’assenza di CP3 si fa sentire sul parquet, ma in queste prime due partite i Suns sono stati bravi a non farsi scoraggiare. Anzi, probabilmente proprio gli insegnamenti di Paul negli scorsi mesi sono stati decisivi e hanno permesso alla compagine di Phoenix di costruire questo importante vantaggio.

Leggi anche:

NBA, Deandre Ayton commenta il suo game winner

NBA, Paul George commenta i liberi sbagliati: “Non ci penserò troppo”

Olimpiadi Tokyo 2020, Team USA: c’è il sì di Holiday, Love e Middleton. No di CP3