NBA, Paul George commenta i liberi sbagliati: “Non ci penserò troppo”

I due tiri liberi sbagliati da Paul George e l’alley-oop segnato a 0.7 secondi dalla fine da Deandre Ayton hanno consegnato ai Suns anche Gara 2 delle Western Conference Finals. PG13 è stato decisivo nei momenti precedenti, e con 26 punti segnati – nove negli ultimi tre minuti – ha rimesso più volte in partita i suoi Clippers. A fine partita PG13 ha parlato proprio degli errori ai tiri liberi:

“Non penserò troppo ai tiri sbagliati. Ovviamente era un’opportunità che ho sprecato. Pat [ Beverley ] ha fatto una giocata incredibile, che ci avrebbe permesso di allungare il vantaggio dalla lunetta. Sono sempre fiducioso nei momenti cruciali al tiro libero, e spesso riesco a segnare. Questa notte non ci sono riuscito. Non ci penserò troppo, anche perché eravamo comunque in una posizione per vincere la partita”

La stella dei Clippers ha poi parlato del futuro della serie e della fiducia nei suoi compagni di squadra:

“Ho provato a mettere la mia squadra in una posizione per vincere la partita. Ho cercato di segnare i miei tiri ed essere aggressivo in ogni situazione. Penso di averlo fatto, e penso che avremmo potuto vincere. Siamo una squadra confidente. In ogni serie eravamo sotto 2-0, e siamo riusciti a portare a casa due vittorie. Se conosco bene questa squadra, e la voglia che metteremo in Gara 3, so che cambieremo questa serie. Credo molto in questo gruppo, e ora giocheremo anche in casa”