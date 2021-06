NBA, Paul George ammette: “Phoenix squadra di calibro diverso dalle altre”

Dopo aver superato Luka Doncic e Donovan Mitchell nei primi due round, i Clippers ora devono trovare un modo per limitare i Phoenix Suns e Devin Booker. La stella della compagine di coach Monty Williams ieri sera ha trascinato i suoi alla vittoria in Gara 1 grazie ad una prestazione da 40 punti, 13 rimbalzi e 11 assist. Tripla doppia da favola per lui. I californiani, “abituati” ad andare sotto nei primi appuntamenti della serie, apporteranno le modifiche necessarie? Paul George nel post-partita ha confermato il compito:

“Questa è una squadra di calibro diverso rispetto alle altre due che abbiamo affrontato. C’è un po’ più di gioco tra il backourt. E quindi dobbiamo capire come contrastarli e come difendere su di loro. Dobbiamo capire quali aggiustamenti fare. Per quanto lo desiderassimo, penso che sia stata una buona partita per vedere cosa cambiare nei prossimi appuntamenti. Ci siamo adattati molto bene e siamo stati bravi a giocare meglio man mano che le serie sono andate avanti. Per questo dobbiamo avere fiducia.”

I Clippers dovrebbero essere senza Leonard anche per il prossimo appuntamento, ma George crede che i Clippers faranno quello che hanno fatto in ciascuno dei primi due round quando sono diventati la prima squadra nella storia della NBA a superare un deficit di 2-0 in più serie nella stessa postseason.

“Mi aspetto che miglioreremo con il procedere della serie. Siamo stati bravissimi nel recente passato e non c’è niente di cui preoccuparsi in questo momento. Sapete, eravamo giù per Kawhi in questi ultimi giorni. Poi stiamo giocando con Marcus infortunato, ma scopriremo cosa dobbiamo fare meglio per spuntarla anche contro Phoenix.”

Leggi Anche

NBA, Trae Young commenta la vittoria di Atlanta in Gara 7

NBA, Ben Simmons sotto accusa dopo l’eliminazione dei Sixers

Playoff NBA: gli Hawks sbancano Philadelphia in Gara-7, sarà finale di Conference con i Bucks