NBA, Devin Booker commenta la vittoria: “Dobbiamo rimanere concentrati”

Senza Chris Paul, fuori dopo l’inserimento nell’health and safety protocol, Devin Booker sapeva di dover fare un ulteriore passo in avanti. D’altronde, già dal suo primo anno nella lega spesso DBook ha avuto il destino dei Suns sulle sue spalle. E, anche questa volta viene da dire, non ha certo deluso le aspettative. La guardia di Phoenix ha avuto una prestazione monstre, facendo registrare la sua prima tripla doppia in NBA con 40 punti, 13 rimbalzi e 11 assist e portando a casa la vittoria in Gara 1. Parlando proprio dell’importanza del successo nell’assenza di CP3, Booker ha detto:

“Questa vittoria dice molto. Per tutto l’anno ci siamo davvero appoggiati su Chris, soprattutto nel controllo della palla e nel coinvolgere tutti nel gioco. Per questo è una vittoria davvero importante per noi. Ma siamo solo a Gara 1, e già ci stiamo preparando per la partita di martedì”

La stella dei Suns ha parlato poi della propria prestazione, ribadendo l’importanza dei suoi compagni:

“Provo a fare tutto quello che posso per portare a casa la vittoria. Come una squadra, noi crediamo tutti l’uno nell’altro. DeAndre [Ayton] mi ha portato degli ottimi blocchi, Dario [Saric] anche, e tutti hanno segnato dei tiri molto importanti. Giocando da play, cerco sempre di fare la giocata giusta, trovare il giusto equilibrio nella mia aggressività e coinvolgere tutti nella partita. Ci manca Chris, e senza di lui tocca a me coinvolgere i compagni”

Nell’intervista post partita ha infine parlato della cruciale vittoria e del futuro della serie:

“Siamo contenti. Volevamo proteggere il fattore campo [il vantaggio di giocare in casa], ed è stato importante uscire dagli spogliatoi e riuscirci vincendo. Senza Chris sul parquet, siamo stati molto intensi. Sappiamo di cosa sono capaci, hanno rimontato due serie sotto 2-1, e quindi dobbiamo rimanere concentrati”

Leggi anche:

La NBA impazzisce per i 40 di Booker in Gara 1: le reazioni social

NBA, Monty Williams dopo Gara 1 apre uno spiraglio sull’impiego di Chris Paul

NBA, James Jones premiato come Executive of The Year 2021