Mercato NBA, Ime Udoka sarà il nuovo coach dei Boston Celtics

I Boston Celtics hanno finalmente preso una decisione finale: il loro prossimo coach sarà Ime Udoka. L’attuale assistant coach di Steve Nash ai Brooklyn Nets, infatti, ha superato la concorrenza di altri nomi presenti nella lista di Brad Stevens. Il President of Basketball Operations dei Celtics ha quindi definito la sua seconda mossa nei panni del suo nuovo ruolo. La prima è stata quella inerente alla trade che ha portato Kemba Walker agli Oklahoma City Thunder.

Nelle prossime ore, la franchigia del Massachusetts renderà ufficiale la scelta. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, Stevens ha tastato anche gli umori delle principali stelle della squadra, le quali si sono dette favorevoli all’approdo di un ex allievo di Gregg Popovich.

The Boston Celtics are finalizing an agreement to hire Brooklyn Nets assistant Ime Udoka as the franchise's new coach, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23, 2021