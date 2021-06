NBA, DeAndre Ayton si esprime sul confronto con Young e Doncic

L’NBA Draft del 2018 può essere considerato come uno dei più prolifici degli ultimi anni. Infatti ha sfornato giocatori del calibro di Trae Young, Luka Doncic e DeAndre Ayton. Proprio il centro dei Phoenix Suns è stato il maggior protagonista della vittoria contro i Los Angeles Clippers in Gara 2 delle Western Conference Finals.

Nelle ultime stagioni, i tifosi dei Suns hanno mostrato qualche malumore a causa della prima scelta al Draft spesa per Ayton al posto che Doncic o Young. Tuttavia, in quest’ultima annata si sono dovuti ricredere. Nel dopo partita, alcuni giornalisti hanno chiesto ad Ayton che cosa pensasse di un possibile confronto con le altre due giovani star della lega.

Il bahamense ha così risposto:

“Siamo giocatori completamente diversi. Io sono un centro, mentre loro sono dei playmaker. Non so cosa si possa comparare, ma io voglio sempre dare il massimo per la mia squadra. Voglio dominare il più a lungo possibile e raggiungere grandi traguardi assieme ai miei compagni.”