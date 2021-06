NBA, Magic Johnson attacca: “Ben Simmons a Phila è finito”

Dopo la brutta eliminazione di Philadelphia arrivata in Gara 7 per mano degli Atlanta Hawks, il polverone attorno alle prestazioni offensive – considerate nulle in questa serie – di Ben Simmons sembra non essere ancora finito. Tra coloro che hanno attaccato il giocatore si è fatto avanti anche Magic Johnson. La leggenda della NBA ha riferito che l’era di Simmons a Philly è finita e che il giocatore dovrebbe essere trasferito in una nuova squadra:

“È ora di cambiare aria. È ora di cambiare, perché Ben non può riprendersi da quanto successo se rimane a Phila. Lo spogliatoio non si riprenderà nel caso dovesse rimanere. Quando Atlanta ha studiato l’Hack-A-Simmons, lo ha messo in grandissima difficoltà.”

Secondo Magic, il danno è stato fatto sia all’interno dello spogliatoio che all’interno della tifoseria 76ers, al punto che Simmons debba procedere con il guardarsi attorno e sposare nuovi progetti:

“Dovrà ora capire fare questa estate per recuperare la sua fiducia. Deve tornare in palestra. Perché deve andar via? Lo spogliatoio – dopo Gara 7 – non crederà più in lui. Deve andare via.”

Johnson ha poi sottolineato la grande opportunità sprecata da Phila in Gara 5 quando ha perso una partita dopo essere stata in vantaggio di più di 20 lunghezze:

“Andiamo al nocciolo della questione, dell’intera faccenda. I 76ers hanno regalato Gara 5. Prima di tutto dovevano chiudere quella partita. Saremmo qui a parlare d’altro e non di Ben Simmons. Per tutta l’estate Phila dovrà analizzare e capire cosa è successo in Gara 5. Dovevano chiuderla in quel momento.”

