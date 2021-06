Questa notte i Phoenix Suns e i Clippers si giocheranno Gara 2 delle finali di Western Conference, ma entrambe le squadre dovranno fare ancora a meno delle loro superstar: Chris Paul è ancora fuori in conformità al protocollo di salute e sicurezza NBA, mentre Kawhi Leonard è ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio destro.

Chris Paul, vista la sua positività della scorsa settimana, deve rimanere ancora nel protocollo anti-Covid della lega, come conferma l’allenatore di Phoenix Monty Williams:

“Non c’è nessun nuovo aggiornamento riguardo Chris, nulla è cambiato”

In casa Clippers tiene sempre banco la questione Kawhi Leonard: non si conosce l’entità dell’infortunio rimediato in Gara 4 contro Utah, ma è a rischio la sua presenza nella serie. Nonostante l’assenza in campo, Leonard è molto coinvolto nelle strategie e nelle dinamiche di squadra, come spiega Tyronn Lue:

“Kawhi non ci sarà nella prossima partita, ma rimane sempre coinvolto nelle nostre scelte. Vuole sapere tutto, dal piano di gioco fino ai vari cambiamenti che facciamo: guarda la partita e ci dice cosa va bene e cosa possiamo migliorare. Anche se è a casa a fare la riabilitazione è molto presente e si impegna molto: l’altro giorno voleva parlarmi tramite FaceTime, ma a me non piace questa tecnologia così mi ha scritto un messaggio. Gli piace essere sempre coinvolto”

In Gara 1 i Suns si sono aggiudicati la vittoria per 120-114 grazie ai 40 punti di Devin Booker, mentre le speranze dei Clippers era tutte sulle spalle di Paul George, autore di 34 punti.

