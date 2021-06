I rappresentanti delle squadre NBA per la Draft Lottery 2021

Manca poco ormai alla Draft Lottery di quest’anno, in programma nella notte italiana tra il 22 e il 23 giugno alle 2.30.

L’evento si terrà al Barclays Center di New York e, per l’occasione, sono stati diffusi i nomi dei 14 rappresentanti che saranno presenti a nome delle squadre di cui fanno parte. Di seguito la lista completa:

Charlotte Hornets: Miles Bridges

Cleveland Cavaliers: Koby Altman (General Manager)

Detroit Pistons: Ben Wallace (campione NBA 2004)

Golden State Warriors: Rick Welts (ormai ex dirigente)

Houston Rockets: Hakeem Olajuwon (due volte campione NBA 1994-1995)

Indiana Pacers: Nancy Leonard (moglie dell’ex coach e compianto Bobby “Slick” Leonard)

Minnesota Timberwolves: Anthony Edwards (runner-up per il Rookie dell’anno 2021)

New Orleans Pelicans: Swin Cash (Vice presidente delle operativo della franchigia)

Oklahoma City Thunder: Nazr Mohammed (General Manager degli Oklahoma City Blue, affilata G League)

Orlando Magic: Jeff Weltman (Presidente operativo della franchigia)

Sacramento Kings: Monte McNair (General Manager)

San Antonio Spurs: Peter J. Holt (Managing partner della franchigia)

Toronto Raptors: Fred VanVleet

Sarà un’occasione per tutte le squadre di iniziare a progettare la sessione di mercato estiva in base al proprio posizionamento nel tabellone Draft. Nel frattempo, Los Angeles Clippers e Phoenix Suns a Ovest e Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks a Est si preparano per giocarsi le finali di Conference e l’accesso alle NBA Finals.

Leggi anche:

NBA, gli Indiana Pacers a colloquio con Stotts, Shaw e Clifford

NBA, Chris Paul out anche per Gara 2

Team USA, a Tokyo senza Curry e Mitchell; arrivano i sì di Adebayo, Harden e Durant