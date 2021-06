Mercato NBA, Danny Green diventa free agent: tornerà a Phila?

Tempo di riflessioni sul mercato NBA per i Philadelphia 76ers. Dopo l’eliminazione dai Playoff, la franchigia dovrà valutare per bene le prossime mosse per capire come tornare nuovamente competitiva durante la stagione 21-22. Tra queste segnaliamo anche la valutazione di chi riportare alla base. Il nome di Danny Green, infatti, è attualmente quello che importa maggiormente a Daryl Morey. Il President of Basketball Operations dei 76ers è consapevole del fatto che la guardia diventerà ufficialmente un unrestricted free agent il 2 agosto, dopo la scadenza del suo attuale contratto che ha portato nelle tasche del giocatore 30 milioni di dollari complessivi negli ultimi due anni.

Dopo una stagione in cui ha tirato il 40.5% dalla lunga distanza ed ha aiutato i Sixers a guadagnarsi la testa di serie n. 1 ad Est, riportare Green alla corte di Embiid sarebbe cosa buona e giusta. Contro Atlanta, il giocatore è stato fermato da un problema al polpaccio destro, costringendo Doc Rivers a privarsi del suo miglior difensore sul backcourt avversario (Trae Young, ndr). Nel frattempo sono arrivate anche le parole del diretto interessato, il quale ha confessato di voler valutare con calma il suo futuro:

“La franchigia si è presa cura di me quest’anno. Provo solo per tanto amore per questa città e questa organizzazione. Ho parlato con Doc: ho apprezzato tutto quello che ha fatto per me. Lui dice: ‘Tornerai qui. Non andrai da nessun’altra parte’ Quindi è un buon segno sul fatto che mi rivogliono.” “Cosa succederà? È troppo presto per saperlo. Non ci ho ancora pensato. Abbiamo appena terminato la nostra reunion di chiusura stagionale, poi capiremo cosa fare. Ho parlato con tutti i miei compagni e mi hanno detto, ‘speriamo di riaverti qui con noi’. È sempre bello sentirsi desiderati. Ora godiamoci questa offseason.”

