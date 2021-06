NBA, Shaquille O’Neal su Simmons: “Se fosse stato nel mio spogliatoio, l’avrei cacciato”

Ancora una volta, Ben Simmons ha attirato le critiche degli addetti ai lavori per quanto (non) fatto durante Gara 7 contro Atlanta. L’ultimo in ordine cronologico ad essersi scagliato contro il giocatore di Phila è stato Shaquille O’Neal. Durante la classica trasmissione su TNT in cui la leggenda NBA è opinionista, O’Neal è stato chiaro:

“Non ci vogliono sette partite per capire che non stai giocando bene. Gioca come sai. Sii aggressivo. È tutto ciò che chiedo ad un compagno. Mi basterebbe vedere aggressività. Non voglio sentire tutto queste scuse. Bisogna smetterla… Se fosse stato nel mio spogliatoio , lo avrei preso a calci in c***”

Oltre a Shaq, ha parlato anche Shannon Sharpe – ex giocatore di football americano – il quale si è detto d’accordo con l’ex giocatore NBA:

“I 76ers dovrebbero scambiare Ben Simmons. Non vinceranno mai un campionato con lui. Simmons non è migliorato da quando è arrivato qui, da quando era un rookie.”

Ora c’è da capire come si muoveranno i 76ers a riguardo, anche se coach Doc Rivers ha già svelato di voler lavorare con lui durante la prossima offseason:

“Credo, senza entrare nei dettagli di ciò che faremo con lui, che sappiamo qual è il lavoro giusto da fare per aiutarlo a migliorare. Sappiamo il tipo giusto di lavoro e il modo corretto per farlo. Puoi lavorare finché vuoi su una cosa, ma se non è fatto nella maniera più giusta, allora gli sforzi sono comunque vani. Dopo essere stato qui per un anno, credo davvero che abbiamo identificato cosa e come possiamo aiutarlo a migliorare al tiro. Non sarà un lavoro facile. Ma è sicuramente un lavoro che Ben può fare”.

