NBA, Kevin Huerter protagonista in Gara 7: “Questo è solo l’inizio”

Con la vittoria in Gara 7 di stanotte contro Philadelphia, gli Atlanta Hawks giocheranno le Eastern Conference Finals per la prima volta dal 2015, la seconda in 50 anni. Dopo alcune annate deludenti Atlanta sta giocando un’ottima stagione, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori. Il protagonista del successo in Gara 7 contro i Sixers è stato Kevin Huerter. La giovane guardia ha segnato 27 punti in 40 punti, tirando 10/18 dal campo e 2/4 da tre. A fine partita Huerter, parlando della vittoria e dell’importanza di coach Nate McMillan, ha detto:

“Siamo aggressivi, vogliamo sempre partire forte nei primi minuti, e una volta arrivati negli ultimi minuti sapevamo di poter chiudere la partita. Per tutta la stagione abbiamo avuto molti infortuni in squadra, e anche in questo momento alcuni non stanno bene fisicamente. Speravamo di poter contare su tanti giocatori in più stanotte, ma vista la situazione avevamo bisogno di un passo in avanti di qualcuno. Questa squadra è speciale, ognuno crede negli altri. E per noi è importante essere arrivati fino a qua, e aver vinto Gara 7 di questa serie Playoff. Da quando coach McMillan è diventato capo allenatore ci ha insegnato la tenacia e a credere in noi stessi. Siamo giovani, ma sappiamo che possiamo vincere e dobbiamo solo continuare così”

Huerter ha poi parlato dei suoi primi tre anni nella lega, e del grande passo in avanti fatto dalla squadra nell’ultima stagione:

“I primi due anni sono stati lunghi negli ultimi posti della Eastern Conference. Quest’anno abbiamo provato a premere l’interruttore, ed è cambiata totalmente la nostra mentalità. Il processo di crescita è finito. Siamo ormai arrivati al culmine, in questi tre anni abbiamo lavorato e abbiamo continuato a credere in quello che stavamo costruendo, e continueremo anche ora. Sono stati tre ottimi anni, ma abbiamo appena iniziato”

