NBA, Ben Simmons sotto accusa dopo l’eliminazione dei Sixers

L’eliminazione dei Philadelphia 76ers, battuti in Gara 7 delle semifinali di Conference dagli Hawks, ha davvero dell’incredibile. I Sixers erano dati per favoriti da praticamente tutti i bookmakers e gli addetti ai lavori, e con l’eliminazione dei Nets nella scorsa notte già sognavano le prime Finals dal 2001. Finals che ovviamente non arriveranno, e a Philadelphia già si respira aria di rivoluzione. Infatti se Joel Embiid è ormai il punto di riferimento di questa squadra, l’altro protagonista del Trust the process, Ben Simmons, è finito sotto accusa non solo dei giornalisti, ma anche dei suoi compagni.

Il cestista australiano ha messo a referto solo cinque punti in Gara 7, tirando 2/4 dal campo. Quello che è sembrato mancare in questa serie è stato il coraggio da parte di Simmons, che spesso pareva aver paura di subire fallo e dover andare ai liberi. Lo stesso Embiid, parlando del momento decisivo – in negativo per i Sixers – della partita, ha citato proprio un tiro libero sbagliato da Simmons, che ha poi aperto un parziale a favore per gli avversari:

“Sarò onesto, penso che il momento decisivo sia stato quando abbiamo avuto un tiro aperto, lo abbiamo sbagliato e poi abbiamo segnato solo un libero. E dopo che abbiamo sbagliato il secondo, sono venuti già e hanno segnato per due volte consecutive”

Anche l’head coach Doc Rivers, sconsolato dopo la sconfitta, ha criticato le prestazioni del suo play titolare:

“Non so che dire. Ovviamente ha fatto fatica dalla linea del tiro libero, e questo è stato un fattore nella serie. Continuo a credere in lui ma abbiamo assolutamente del lavoro da fare. Ancora non so se possa essere il play titolare in una squadra da titolo”

A fine partita anche Ben Simmons ha partecipato alle consuete interviste, incalzato dai giornalisti americani:

“Penso di dover migliorare in tutto. Non ho tirato bene dalla lunetta in questa serie. In attacco non c’ero, non ho fatto niente per i miei compagni. Ci sono un sacco di cose da fare. [Riguardo al tiro aperto] pensavo ci fosse Gallinari dietro pronto a stopparmi, e Collins era in ritardo, per questo ho preferito passarla al mio compagno aperto”

