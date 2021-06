NBA, Trae Young commenta la vittoria di Atlanta in Gara 7

Per la seconda volta negli ultimi 50 anni, gli Atlanta Hawks accedono alle finali di Eastern Conference. Un traguardo storico raggiunto durante la notte, dopo la vittoria in Gara 7 contro i Philadelphia 76ers. Tra gli altri, decisivo anche il nostro Danilo Gallinari, autore di una giocata difensiva importantissima su Embiid che ha regalato il possesso ad Atlanta ed i conseguenti due punti in contropiede. Nel post-partita ha parlato Trae Young, definendosi chiaramente felice per quanto visto fino ad oggi:

“Giocare qui a Phila? Devo essere onesto, siamo andati su due parquet difficili in questi Playoff (l’altro è il Madison Square Garden, ndr) e abbiamo giocato il nostro basket. L’ambiente era fantastico. Mi è piaciuta l’atmosfera che si è creata in queste occasioni. Mi è piaciuto fare trash talking. Mi è piaciuto tutto. È stato fantastico. Abbiamo ottenuto due vittorie importanti su altrettanti campi difficili. È stato molto divertente.”

Young ha chiuso con 21 punti e 10 assist. Secondo ESPN Stats & Info, è il secondo giocatore nella storia degli Hawks a registrare una doppia doppia con gli assist, in trasferta, in una Gara 7. L’unico altro Hawk a farlo è stato, coincidenze, Doc Rivers – coach degli attuali Philaldephia 76ers. Il play, tra le altre cose, viaggia da 12 partite consecutive con almeno 20 punti e sette assist, la striscia più lunga nella storia della postseason NBA:

“Sì, ho ancora tanta fiducia in me. E credo sarà così anche in futuro. Sono tutti contenti che siamo arrivati ​​alle finali della Eastern Conference, ma non siamo soddisfatti. È fantastico essere arrivati fino a qui, ma abbiamo ancora diverse partite da giocare prima di guardare a quello che abbiamo fatto.”

Il viaggio di Atlanta, ora, vedrà incrociare il destino di Milwaukee.

