Notte pazzesca per Trae Young che, con 39 punti realizzati, porta gli Atlanta Hawks al successo e sul 3-2 nella serie contro Philadelphia. Un’impresa ancor più epica visto che Young & Co. rimontano uno svantaggio di 26 punti, mentre ai 76ers non resta che mangiarsi le mani per l’occasione sprecata.

Una rimonta resa possibile dalla tenacia degli Hawks, come spiega Trae Young nell’intervista di fine gara:

“Questa squadra non molla mai, indipendentemente dal punteggio: abbiamo iniziato male, ma poi abbiamo iniziato a combattere e non abbiamo più smesso. Non smettiamo mai di crederci finché non suona la sirena e così è stato: sono contento per questa vittoria, per i miei compagni e per il coach che crede in me. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra”

