NBA, Nets in difficoltà: Irving salterà Gara 7

Speravano in un suo ritorno per l’occasione, ma lo staff medico ha cancellato ogni speranza. Per i Brooklyn Nets, infatti, mancherà all’appello Kyrie Irving in vista di Gara 7 fissata per questa notte alle ore 02:30 italiane.

A diffondere la notizia è stato lo stesso allenatore della franchigia, Steve Nash, il quale ha affermato:

“Ha ancora molta strada da fare prima di poter recuperare al 100%. In ogni caso non si tratta di una situazione a rischio stagionale, dunque puntiamo a riaverlo con noi qualora superassimo il turno.”

Almeno queste parole sono un sospiro di sollievo per i tifosi dei Nets, speranzosi di vedere nuovamente il trio compatto di Irving, James Harden e Kevin Durant nuovamente sul parquet.

In ogni caso, è praticamente confermato che il numero 11 salterà il prossimo match, fattore che influenzerà inevitabilmente gli equilibri e le sorti della gara.

