NBA, Jeff Green pronto per Gara 7 contro Milwaukee: “Giocherò sul dolore”

I Brooklyn Nets nella notte – ore 2.30 italiane, per esattezza – saranno impegnati in Gara 7 contro i Milwaukee Bucks. Una partita che decreterà la prima finalista di Conference ad Est, in attesa di capire cosa succederà tra Atlanta e Philadelphia. Nel frattempo, Jeff Green – un fattore in questa serie per i newyorchesi – ha parlato dell’appuntamento da “Win or Go Home” che attenderà la sua compagine:

“Come sta il mio piede? Per ora molto bene, è ancora attaccato, ancora lì, quindi è un buon segno (ride). Quanto dolore provo? Sto bene. Sono in grado di andare in campo e giocare. Non mi piace parlare di queste cose. Anche se ho dolore, giocherò duro fino alla morte. Tutti soffrono a questo punto della stagione. Tutti stanno lottando per qualcosa, io ho a che fare con questo problema fisico e va bene così.”

Dopo essere stati in vantaggio per 2-0 nella serie, Brooklyn ha perso tre delle ultime quattro partite a Milwaukee, con Khris Middleton che è stato decisivo in più occasioni per i Bucks. L’ala ha una media di 29.3 punti a partita nelle ultime quattro gare:

“Dobbiamo cercare di contestargli tutti i tiri. Non possiamo permettergli giochi da quattro punti o triple facili. Dobbiamo costringerlo a mettere la palla a terra e giocare collettivamente in difesa.”

Milwaukee e Brooklyn si sono incontrate nove volte in questa stagione, ma secondo Green c’è ancora spazio per fare aggiustamenti e ribaltare i favori dei pronostici:

“Ci conosciamo bene, è vero, ma possiamo ancora apportare le modifiche necessarie per spuntarla. Possiamo farlo prima delle partite o durante la partita. Ma allo stesso tempo dovremo andare in campo con energia e giocare duro. Indipendentemente da quello che scopriamo durante le sessioni video, dovremo lasciare tutto sul parquet, giocare più forte che possiamo. È questo il segreto. Gli aggiustamenti fatti grazie alle sessioni video ad un certo punto se ne vanno a farsi benedire perché entra in gioco l’energia di squadra. È tempo di dare tutto quello che abbiamo.”

