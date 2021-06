NBA, Donovan Mitchell e l’eliminazione di Utah: “Fa più male dello scorso anno”

Lo scorso anno l’ultimo tiro beffardo dentro e fuori allo scadere, quest’anno una rimonta subita dal +25. Per i Jazz due eliminazioni che bruciano. A caldo, Donovan Mitchell ha esternato tutta la sua delusione. Ecco le dichiarazioni raccolte da Eric Walden del Salt Lake Tribune:

Parole che seguono la stessa delusione di Rudy Gobert, il quale si è soffermato ad evidenziare cosa non è andato nel terzo e ultimo quarto, chiusi rispettivamente 22-41 e 25-45 a favore dei padroni di casa:

Poi, ovviamente, c’è spazio alla sensazione di riluttante sconfitta:

Una risposta che evidentemente dovrà essere trovata e analizzata sia dal front office che da coach Quin Snyder per non rendere vani gli sforzi collettivi che han permesso alla compagine di Salt Lake City di concludere la regular season al primo posto ad Ovest. Ora c’è da inserire i tasselli giusti anche per affrontare il basket Playoff con la stessa durezza mentale.

Donovan Mitchell: "It hasn't fully sunk in for me yet. I'm still in shock. … I don't know what I'm going to be doing next week. Probably watching the games, mad as hell. This hurts more than last year. This is gonna eat at me for a long time."

— Eric Walden (@tribjazz) June 19, 2021