NBA, continua la ricerca per un nuovo capo allenatore ai Celtics

Per i Boston Celtics continua la ricerca di un nuovo capo allenatore in vista della prossima stagione. Se non molte ore fa il GM della franchigia Brad Stevens, ex coach della squadra, ha terminato il suo primo scambio, l’obiettivo di portare un nuovo allenatore sulla panchina dei Celtics resta di primaria importanza.

Tra i candidati emergono i nomi di Ime Udoka dei Brooklyn Nets, Darvin Ham dei Milwaukee Bucks e Chauncey Billups, al momento ai Los Angeles Clippers.

Questi tre sono i principali candidati che il prossimo anno potrebbero allenare la franchigia biancoverde, anche se molteplici opzioni sono ancora valide e le conferme possono essere smentite.

Più nello specifico, in squadra coloro che hanno giocato per Team USA hanno parlato bene di Udoka, il quale è stato assistente allenatore di Gregg Popovich ai Mondiali 2019 giocati in Cina.

Ham, invece, è considerato come uno dei migliori a poter ricoprire il ruolo di capo allenatore data la sua lunga esperienza come assistente e head coach negli ultimi anni. Di recente, infatti, ha fatto parte dello staff di Mike Budenholzer con i Bucks e gli Atlanta Hawks. In ogni caso resta una potenziale opzione che i Celtics non potranno ignorare.

Per quanto riguarda Billups, il suo nome è sulla lista di molte altre squadre della NBA, tra cui anche Portland Trail Blazers, Washington Wizards e New Orleans Pelicans.

C’è ancora molto lavoro da fare, anche se l’inizio del mercato estivo inizia piano piano a farsi sentire.

