NBA, Seth Curry è l’eroe di Philadelphia e anche Stephen è “senza parole”

Autore di una nuova prestazione di livello, e senza fare troppo rumore, questa notte Seth Curry è stato il grande artefice del successo dei Sixers in quel di Atlanta durante Gara 6. Nel secondo tempo, il giocatore è rientrato in campo con un piglio decisamente diverso, realizzando 3 triple nei primi 2’30”, oltre a un layup. Ha segnato 11 dei suoi 24 punti nel match permettendo a Phila di registrare un parziale di 14-0 che ha dato la spinta alla sua squadra.

La guardia ha chiuso con 24 punti a referto – 8 su 14 dal campo e 6 su 9 dall’arco dove ha realmente fatto la differenza:

“I miei compagni di squadra mi hanno trovato sempre in buona posizione. Gioco con molta energia lontano dalla palla. Penso che abbiamo fatto buone cose sul parquet, specialmente quando Ben (Simmons) può avere la palla in mano, accelerare il gioco e trovarmi in transizione. Il mio lavoro è stato essenziale? So che stiamo giocando contro una grande squadra. Dobbiamo solo essere in grado di resistere alla tempesta quando arriva e poi cercare di fargli male quando possiamo.”

Dall’inizio della serie Curry sta viaggiando a 21.8 punti di media, tirando con il 61.5% dal campo di cui 59.6% da 3 punti. Qualcosa di impressionante anche per suo fratello Stephen Curry, il quale ha commentato il tutto con una semplice battuta su Twitter:

“Non so cosa dire.”

.@Sdotcurry idk what to say my guy!! — Stephen Curry (@StephenCurry30) June 19, 2021

Seth ha quindi chiuso il commento sulla sua prestazione con queste parole:

“Sto lavorando sodo e ho una grande opportunità di far bene in questi Playof. Cerco di essere aggressivo in campo, di cogliere le opportunità che ho e di portare a questa squadra molte cose diverse dal punto di vista offensivo e difensivo.”

