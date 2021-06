NBA, Joel Embiid arrabbiato con gli arbitri: “Al play di Atlanta fischiano tutto”

Vittoria importantissima per i Philadelphia 76ers che nella notte ha forzato la possibilità di giocarsi Gara 7 contro gli Atlanta Hawks. Durante la partita, però, Joel Embiid è stato più volte visto innervosirsi in campo contro gli avversari per fischi arbitrali non propriamente condivisi dal lungo. Nel post-partita, la stella di Phila – la quale ha chiuso la contesa con 22 punti e 13 rimbalzi in 38 minuti di permanenza sul parquet – ha commentato in maniera abbastanza chiara la differenza di trattamento della terna tra lui e “il playmaker avversario” (chiaro riferimento a Trae Young):

“Nel primo quarto (con Phila sotto di 12, ndr) mi sentivo come se [gli arbitri] non stessero fischiando nello stesso modo in entrambe le direzioni, soprattutto rispetto ai contatti minimi visti sul playmaker avversario. Invece, quando si tratta di noi, non abbiamo ottenuto gli stessi fischi. Voglio solo che ci sia parità di trattamento. Se hai intenzione di tutelare in qualche modo il loro playmaker, allora dovrebbe essere lo stesso e chiamare la stessa cosa [per] me quando ottengo – e se ottengo – un contatto.”

Embiid però ha finito con solo un tiro libero tentato in meno di Young – 3 su 4 contro 3 su 5 di Young – così come a livello di squadra: i Sixers hanno chiuso con 23 tiri liberi tentati contro i 24 di Atlanta. C’è, però, un altro episodio che ha infastidito non poco il lungo di Phila, ed è stato il contatto con John Collins avvenuto nell’ultimo quarto e – ancora una volta – non giudicato equamente dagli arbitri poiché il camerunense si aspettava una sanzione anche per Young per averlo spinto contro l’avversario:

“Ho ricevuto un tecnico e non pensavo fosse un fallo offensivo. Stavo solo cercando di rimanere calmo e di tenere le mani alzate. E qualcuno mi stava spingendo da dietro. Non capisco perché ho preso un tecnico. Ma ormai non ci posso fare niente. Sono stato malmenato tutta la notte e non credo di essere andato ai liberi prima del quarto quarto. È stato un po’ tutto discutibile, ma abbiamo ottenuto la vittoria . Questo è tutto ciò che conta.”

