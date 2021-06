La sconfitta di questa notte contro gli Atlanta Hawks inguaia Philadelphia, chiamata a vincere assolutamente Gara 6 per continuare a sperare nelle finali di Conference: impresa possibile secondo Doc Rivers, che sa il vero valore della sua squadra.

I padroni di casa, in vantaggio di 26 punti, si fanno rimontare da Trae Young & Co, vedendosi così sfuggire una vittoria importantissima. Un brutto colpo che, però, per Doc Rivers è solo un incidente di percorso, come lo è stata la scarsa realizzazione nei tiri liberi di Ben Simmons, sostituito più volte nel corso dell’ultimo periodo:

“Se Ben li mette bene, lo teniamo in campo, sennò non gioca: siamo attrezzati per giocare delle frazioni di partita senza Ben, è così che funziona. Nel primo tempo ha preso molti falli e ha dato una grande mano alla squadra, abbiamo aumentato il vantaggio in quel momento: è stato davvero utile”

Nella notte tra venerdì e sabato Philly è chiamata a vincere per continuare la sua corsa. Doc Rivers sa che la squadra vista questa notte non sono i veri 76ers, ma è fermamente convinto che la squadra riuscirà a vincere Gara 6 e a giocarsi il tutto per tutto a Philadelphia:

“Sono convinto e credo davvero che torneremo qui a Phila per Gara 7. La prestazione di questa notte non rispecchia le nostre qualità, sono sicuro che risolveremo questa situazione e siamo pronti a tutto pur di risolverla: è una nostra caratteristica, dei giocatori, mia, dello staff e di tutti uscire fuori da queste situazioni”

Doc Rivers had no shortage of blame after tonight's ridiculous loss. His full comments: https://t.co/b7kZ5XCE4Y pic.twitter.com/Qfy85IRlxL — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) June 17, 2021

