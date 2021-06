Nelle ultime ore è ‘sbucata’ quasi dal nulla la notizia dell’ennesimo infortunio all’interno della lega. Secondo quanto ha riportato ESPN, infatti, Kawhi Leonard si sarebbe fatto male al crociato durante Gara 4. I Clippers stanno aspettando che il gonfiore al ginocchio della stella californiana si riduca per poi procedere a tutti gli esami del caso e avere certezza dell’entità dell’infortunio. Sull’argomento si è speso anche LeBron James, il quale tramite Twitter ha espresso tutto il suo disappunto riguardo il nuovo problema fisico che ha colpito un suo collega:

“Tutti non volevano ascoltarmi sull’inizio della stagione. Sapevo esattamente cosa sarebbe successo. Volevo solo proteggere la salute dei giocatori che alla fine sono il PRODOTTO E IL VANTAGGIO di QUESTO GIOCO! Queste lesioni non sono solo “PARTE DEL GIOCO”, ma rappresentano la mancanza di riposo tra la fine e l’inizio di questa stagione. Otto, forse nove ALL-STAR hanno salutato partite di Playoff quest’anno (mai così tanti nella storia della lega). Questo è il periodo migliore dell’anno per il nostro campionato e per i tifosi, ma mancano un sacco dei nostri giocatori preferiti. Robe da pazzi. Se c’è una persona che conosce come funziona il corpo di un giocatore e come lavora durante l’anno, quella sono IO! Parlo per la salute di tutti i nostri giocatori: odio vedere così tanti infortuni in questo periodo dell’anno. Mi dispiace cari tifosi, vorrei che vedeste tutti i vostri beniamini in campo in questo momento dell’anno. E conosco anche i risvolti commerciali di ogni cosa, quindi non rispondetemi che è solo business. Pray for the Klaw!”