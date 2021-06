Con Kawhi Leonard out per infortunio, i Los Angeles Clippers si sono aggrappati alle spalle di Paul George: è grazie ai suoi 37 punti, 16 rimbalzi e cinque assist che gli uomini di Tyronn Lue trovano la vittoria e il sorpasso nella serie ai danni di Utah.

Game 6 on Friday. pic.twitter.com/LJk9eO3AC8 — LA Clippers (@LAClippers) June 17, 2021

Il successo in Gara 5 contro Utah è il più importante di questa postseason, visto come si era messa la serie. Il segreto di questa vittoria è un mix di elementi, come spiega Paul George nel post partita:

“Non esiste un segreto per vincere, ma semplicemente riponiamo le nostre speranze in Dio, i miei compagni di fidano di me e viceversa: abbiamo vinto, godiamoci il momento. Abbiamo giocato da grande squadra, ognuno ha fatto il suo lavoro: questa è stata la partita più difficile di questa postseason, loro sono un’ottima squadra e volevano vincere, ma noi siamo stati bravissimi, sia in attacco che in difesa, e abbiamo vinto”

Paul George è il primo giocatore nella storia dei Clippers a segnare 37 punti, 16 rimbalzi e cinque assist in una partita dei Playoff: una prestazione resa possibile grazie al contributo dei suoi compagni di squadra. Non c’era Leonard e, per questo motivo, PG vuole portare la squadra il più lontano possibile per permettere a Kawhi di tornare a giocare:

“I miei compagni hanno reso il mio lavoro più facile, senza di loro non ci sarei mai riuscito. La nostra stagione è viva grazie a Kawhi, per questo motivo dobbiamo tenere a galla la barca fino al suo ritorno. Siamo nel mood giusto per Gara 6: vogliamo chiudere i giochi a LA, non abbiamo nessuna intenzione di tornare nello Utah”

Hear from Paul George following his 37-point, 16-rebound, 5 assist performance in the @LAClippers Game 5 W! #ThatsGame Leading 3-2, LAC can advance with a win in Game 6 on Friday at 10pm/et on ESPN. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Sj1fWlKi7x — NBA (@NBA) June 17, 2021

