Mercato NBA, salta anche la panchina di Washington: via Scott Brooks

Dopo quelle di Boston, Portland, Orlando e New Orleans, si libera un’altra panchina NBA ed è quella degli Washington Wizards. I capitolini, infatti, nelle ultime settimane non sono riusciti a giungere ad un accordo di rinnovo con coach Scott Brooks il quale abbandonerà ufficialmente la nave al termine della postseason.

Washington, per voce del suo GM, nelle scorse settimane aveva annunciato che avrebbe effettivamente revisionato l’esito di una stagione particolarmente sfortunata, cominciata nei bassifondi della Eastern Conference per poi riagganciare il treno Playoff negli ultimi giorni di regular season. L’avventura degli Wizards si è poi spenta nel primo turno contro i Philadelphia 76ers di Joel Embiid.

Da capire, ora, come vorranno muoversi i capitolini sul mercato NBA, vedendo la folle corsa di altre franchigie sui soliti nomi come quelli di Jason Kidd e Mike D’Antoni.

Washington and coach Scott Brooks couldn't come to an agreement on a new deal and are agreeing to part ways, sources tell ESPN. Brooks' deal expired after the playoffs.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 16, 2021