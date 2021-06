NBA, infortunio Kawhi Leonard: i risultati degli esami strumentali

Dopo l’ultima notizia in cui ESPN confermava l’indisponibilità di Kawhi Leonard per Gara 5, ora possiamo comprenderne i motivi: la stella dei Los Angeles Clippers, infatti, ha subito una distorsione al ginocchio destro ed è ufficialmente fuori a tempo indeterminato. Una tegola non da poco per i californiani che dovranno rinunciare a Kawhi verosimilmente per il resto della serie.

Il giocatore verrà valutato nuovamente nei prossimi giorni per capire se ci sono speranze di recuperarlo in una ipotetica Gara 7 contro i Jazz che potrebbe disputarsi nella giornata di domenica. Secondo quanto riporta sempre ESPN, Leonard nelle scorse ore aveva già anticipato il suo forfait ai compagni, in maniera da prepararli a giocare senza di lui nella partita che si giocherà stanotte ore 4.00 italiane.

Clippers forward Kawhi Leonard suffered a right knee sprain and is out indefinitely. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2021

In aggiornamento

