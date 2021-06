NBA, Brooklyn conferma l’assenza di Irving anche per Gara 6

Assente ieri durante la vittoria dei Nets in Gara 5, Kyrie Irving non sarà disposizione dei Brooklyn Nets nemmeno per Gara 6. Da ricordare che il giocatore è stato vittima di una distorsione alla caviglia destra nel primo tempo di Gara 4, persa nettamente contro Milwaukee.

I Nets non hanno ancora comunicato la gravità della distorsione, ma ESPN ha riferito che i newyorchesi si sarebbero preparati a rimanere senza la propria stella per il resto della serie contro i Bucks. Fortunatamente, la compagine allenata da Steve Nash ha recuperato James Harden, il quale ha giocato la bellezza di 46 minuti nell’ultimo appuntamento, seppur in difficoltà al tiro avendo chiuso con un solo canestro realizzato dal campo e 5 punti a referto.

