NBA, Doncic su addio Donnie Nelson ai Mavs: “Dispiace, ma non sono io a decidere”

L’addio di Donnie Nelson, che ha lasciato la carica di GM dei Dallas Mavericks dopo oltre un ventennio trascorso in Texas ha colto di sorpresa Luka Doncic. Dal ritiro della Slovenia in preparazione al Preolimpico, il #77 di Dallas ha commentato la notizia senza nascondere l’amarezza. Riportiamo le dichiarazioni riprese da Marc Stein, insider NBA per il New York Times:

Luka Doncic, from Slovenia with his national team, on Donnie Nelson's Mavericks exit:

"It was kind of tough to me. I really like Donnie. I know him since I was a kid and he was the one that drafted me. It was tough for me seeing that, but I'm not the one making decisions there."

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 17, 2021