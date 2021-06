NBA, Paul George: “Caricarmi la squadra sulle spalle non è una novità”

Paul George, nonostante abbia sempre raggirato nel corso dell’anno le infide domande pertinenti i suoi modesti risultati statistici, non ha mai avuto dubbi a riguardo della soluzione pratica da adottare per silenziare le critiche. Questa notte l’ex giocatore dei Thunder ha sfruttato la contumacia di Kawhi Leonard per ricordare a tutti il proprio valore, chiudendo Gara 5 della serie contro i Jazz con 37 punti, 16 rimbalzi e 5 assist.

Al termine dell’incontro, fiero di aver portato i suoi in vantaggio 3-2, PG ha voluto ricordare al microfono di Ohm Youngmisuk, giornalista di ESPN, il suo passato da stella assoluta ad Indianapolis, sottolineando la sua propensione naturale a sobbarcarsi le eventuali difficoltà della propria franchigia:

”Caricarmi la squadra sulle spalle non è una novità. Ricordate le mie stagioni ad Indiana prima dell’infortunio alla gamba? A quei tempi ero l’unica stella della squadra ed accoglievo tutte le sfide con grande orgoglio. Ora ho la fortuna di poter condividere il ruolo con Kawhi, ma, qualora dovesse essere indisponibile come stasera, sono perfettamente consapevole di dover dare qualcosa in più per il bene della franchigia. Non ho dimenticato la mia vocazione sportiva e non mi nascondo davanti alle necessità. Ringrazio anche i miei compagni per avermi consentito di gestire la responsabilità. Mi hanno dato continuamente fiducia in campo, mettendomi nella condizione mentale di essere estremamente funzionale.”