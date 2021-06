NBA, Tyronn Lue aspetta Leonard: “Siamo ottimisti a riguardo delle sue condizioni”

I Los Angeles Clippers, nonostante la fondamentale vittoria ottenuta in casa degli Utah Jazz questa notte, sono in perenne apprensione a causa delle condizioni fisiche di Kawhi Leonard. L’ex giocatore degli Spurs non è sceso in campo in Gara 5 per via di un problema al ginocchio destro, interpretato dalla maggioranza degli addetti ai lavori come una potenziale rottura del legamento crociato anteriore.

Cercando di farsi largo tra le innumerevoli domande sull’argomento, Tyronn Lue ha cercato di mantenere viva la positività del proprio ambiente, rivelando il morale della sua stella in questo momento difficile, senza però avanzare ipotesi concrete circa il suo ritorno.

”Lo staff medico ha condotto un’analisi preliminare, parlando semplicemente di distorsione. Siamo ottimisti in merito alle sue condizioni e credo che il suo ritorno in campo non sia utopia. Perdere un giocatore come Kawhi è sempre un duro colpo, ma siamo sempre stati pronti a sopperire agli infortuni. I ragazzi hanno voglia di vincere anche e soprattutto per Leonard. Siamo un gruppo eccezionale.”

Continua Lue:

“Kawhi è certamente abbattuto, anche perché vorrebbe essere in campo a combattere con il resto della squadra. Ci sostiene sempre, nonostante la lontananza e le problematiche. Nelle prossime quarantott’ore avremo i risultati ufficiali della risonanza ed a quel punto non ci sarà più bisogno di avanzare ipotesi. Ripeto, siamo ottimisti, ma non ci esponiamo ancora a riguardo di un possibile ritorno.”

Leggi anche:

NBA, Doncic su addio Donnie Nelson ai Mavs: “Dispiace, ma non sono io a decidere”

NBA, Paul George: “Caricarmi la squadra sulle spalle non è una novità”

NBA, Tyronn Lue: “Questa mattina George mi aveva detto di stare tranquillo”