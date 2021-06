I quintetti All-NBA 2020-21: tutti i nomi

La NBA ha svelato i componenti dei tre quintetti All-NBA per la stagione 2020-21. Sistema di votazione classico: Primo quintetto (5 punti), secondo (3 punti), terzo quintetto (un punto). La sommatoria ha disegnato il quadro dei migliori 15 giocatori della stagione.

Chi è stato votato nel primo quintetto All-NBA 2020-21

Giannis Antetokounmpo è stato votato all’unanimità nel primo quintetto (500 punti totali). Per il greco di Milwaukee si tratta della terza inclusione nel First-team, la quinta in assoluto tra gli All- NBA. Nikola Jokic, MVP stagionale della lega, ha ricevuto 99 preferenze per il primo quintetto (498 punti complessivi), 98 voti nel primo quintetto per Stephen Curry (496 punti totali). Completano il First-team Luka Doncic e Kawhi Leonard. Per lo sloveno dei Mavs è la seconda selezione consecutiva tra gli All-NBA.

The 2020-21 All-NBA First Team: 🏀 Giannis Antetokounmpo

🏀 Stephen Curry

🏀 Luka Dončić

🏀 Nikola Jokić

🏀 Kawhi Leonard pic.twitter.com/WYSz2le2Be — NBA Communications (@NBAPR) June 16, 2021

Chi è stato votato nel secondo e terzo quintetto

Il secondo quintetto All-NBA stagionale include Damian Lillard (372 punti), Joel Embiid (352 punti), Chris Paul (311 punti), Julius Randle (253), LeBron James (174). Nel terzo quintetto, invece, inseriti il Difensore dell’Anno Rudy Gobert (148 punti), Jimmy Butler (131 punti), Paul George (89 punti), Bradley Beal (71 punti), Kyrie Irving (61 punti).

Leggi anche:

NBA, cambio di regolamento in arrivo

Mercato NBA, i Portland Trail Blazers puntano Erik Spoelstra come coach

Draft NBA 2021, parla Cade Cunningham: “Sarò All-Star entro due anni”