L’impatto dei quintetti All-NBA sul mercato 2020-21

Al di là del prestigio per il singolo atleta, i quintetti All-NBA rappresentano sempre un importante crocevia per il mercato NBA. Vediamo assieme quali scenari disegnano le nomination di quest’anno per il futuro a medio lungo termine.

L’inclusione di Nikola Jokic e Joel Embiid rispettivamente nel primo e secondo quintetto All-NBA vale a entrambi la possibilità di sbloccare la Designated Veteran Player Extension. La clausola prevista dall’accordo collettivo consentirà al centro di Denver di firmare un’estensione quinquennale con i Denver Nuggets al massimo salariale – 35% del Salary Cap – nell’offseason 2021-22 (decorrenza 2023-24).

Già da quest’estate, invece, Embiid potrà prolungare il proprio accordo con i Sixers di altri quattro anni, che andrebbero ad aggiungersi alle due stagioni rimanenti nel contratto in essere con Philadelphia.

Lo sloveno dei Mavs, votato nel primo quintetto All- NBA per il secondo anno consecutivo, pregusta una ricca estensione contrattuale con i Dallas Mavericks. Qui avevamo sondato tutte le ipotesi seguendo stime del Salary Cap.



A differenza di Doncic, lo snub dagli All-NBA costa a Donovan Mitchell e Jayson Tatum fino a 33 milioni di potenziali guadagni. Entrambi hanno mancato i criteri per lo scatto percentuale della loro rookie max extension, che resterà al 25% del Cap nella prossima stagione.

The Jayson Tatum and Donovan Mitchell rookie max extension will stay at 25% of the cap in 2021-22.

Both were eligible to receive an additional $33M if named All-NBA.

