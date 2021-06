La prestazione di Kevin Durant nella Gara 5 di stanotte entrerà nella storia dei Playoff NBA. La stella dei Brooklyn Nets, che ha saltato la stagione 2019-20 ed è sceso in campo solo per 35 partite in questa regular season, ha giocato tutti e 48 i minuti della partita, mettendo a referto una tripla doppia da 49 punti, 17 rimbalzi e 10 assist e tirando 16/23 dal campo e 4/9 da tre. Nell’intervista post partita KD ha detto:

“Non avevo programmato di giocare ogni minuto della partita, ma all’inizio siamo andati sotto. Ho detto un paio di volte al coach di farmi uscire se serviva ma mi sentivo bene e mi ha lasciato in campo. Jeff Green è stato incredibile stanotte, James ci ha dato quello che aveva, è stato un ottimo ballhandler per noi nel secondo tempo, ha giocato duro”

Durant ha poi continuato parlando di coach Steve Nash e del suo discorso tra primo e secondo tempo, quando i Nets hanno recuperato uno svantaggio di 16 punti:

“[Ci ha detto di] continuare a spingere in difesa perché i tiri non stavano entrando, ma erano buoni tiri. Abbiamo provato a rimontare rapidamente, eravamo sotto di 10, 12 punti. Abbiamo creato dei buoni tiri, e li abbiamo anche segnati. I ragazzi ne hanno messi diversi nel terzo quarto, Blake [Griffin], Jeff [Green], Landry [Shamet], e muovendo la palla ci siamo messi in una posizione migliore”

A fine partita anche coach Nash ha parlato della prestazione della propria stella:

“È assurdo cosa sia capace di fare. Sappiamo che è capace di prestazioni come queste ma farlo stanotte… abbiamo perso Irving, Harden sta giocando infortunato, siamo tutti stanchi. Ed è la sua mentalità, la sua durezza che lo rende uno dei più grandi di tutti i tempi. Questa performance ha la firma di Kevin, ed è stata bellissima da guardare”

