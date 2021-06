NBA, Kevin Durant contro Jay Williams: “Non paragonarmi ad Antetokounmpo”

Nonostante la brillante vittoria in Gara 2, e il vantaggio nella serie tra Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks, Kevin Durant non ha certo perso il suo animo “battagliero”. Durant è stato infatti protagonista di un accesa arringa sui propri social contro il giornalista di ESPN Jay Williams. Il conduttore ha infatti parlato di un aneddoto accaduto un paio di anni fa, in cui si parla anche di Giannis Antetokounmpo, durante lo show andato in onda dopo Gara 2:

“Un paio di anni fa, ero a una festa di compleanno, e avevo fatto uno spezzone in questa trasmissione. Avevamo avuto Anthony Davis e Kevin Durant. Avevo detto ‘Se Anthony Davis e KD facessero un figlio, le somiglianze, fisicamente parlando, sarebbero con Giannis’. Vado alla festa, , Kevin Durant viene da me e mi dice ‘Yo, non paragonarmi mai più a Giannis'”.

Le rivelazioni di Jay Williams hanno immediatamente scatenato la reazione di Kevin Durant. La stella dei Nets, attraverso il suo account Instagram, ha attaccato il giornalista, affermando:

“Questa è una fottuta bugia, Jay Williams non può mai parlare per me, mai..”

Kevin Durant calls 🧢 pic.twitter.com/DgwD02s7vI — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 8, 2021

Poi la discussione si è spostata su Twitter. Attraverso il proprio account, Kevin Durant ha continuato l’attacco a Jay Williams, accusandolo di dire deliberatamente delle bugie per far carriera nel mondo dei media:

“La gente farebbe qualsiasi cosa per far avanzare le proprie carriere nei media, volendo farsi accettare da un’industria che poi gli userà a proprio piacimento. Lasciatemi fuori da queste chiacchiere su chi è meglio e sulla legacy e su tutte le altre stronzate. Non ne parlo neanche.”

Kevin Durant sfiderà Giannis Antetokounmpo in Gara 3 giovedì notte, all’una e mezza ora italiana.

Leggi anche:

NBA, Kevin Durant e Steve Nash commentano la vittoria in Gara 2

NBA, Mike Conley non scenderà in campo in Gara 1

Rivelate le scarpe che LeBron James userà in Space Jam: A New Legacy