NBA, Blake Griffin pronto per Gara 4: “Antetokounmpo? Indifendibile in 1 vs 1”

Stasera alle ore 21:00 italiane si disputerà il quarto atto della serie fra Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. Per ora i newyorchersi conducono per 2-1, ma Gara 3 sembra aver rivelato un punto debole all’interno della compagine allenata da Steve Nash: Giannis Antetokounmpo. I Nets, infatti, nell’ultimo appuntamento non hanno trovato risposte per il greco e per Khris Middleton. Tuttavia, pur non trovando le giuste contromisure durante la partita, i Nets hanno perduto Gara 3 per appena tre punti. La squadra ha capito gli errori commessi e cercherà di non ripeterli, come confermato da Blake Griffin. Queste le parole rilasciate a New York Post:

“Per difendere su Giannis si ha bisogno sempre di qualcuno. Non difendi mai davvero 1 contro 1 su di lui, è più un lavoro di squadra. Nel complesso, penso che stiamo svolgendo un buon lavoro. Ovviamente ha segnato molti punti in tutte queste gare ed per questo che è stato due volte nominato due volte MVP della lega. Dobbiamo giocare duro su Antetokounmpo. Dobbiamo rendergli la vita difficile. Possiamo migliorare ancora diversi aspetti, ma fino ad adesso abbiamo svolto un buon lavoro.”

