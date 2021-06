NBA, Steve Kerr: “Gli anni agli Spurs sono stati fantastici”

Durante l’intervista con l’ex giocatore NBA Rex Chapman, Steve Kerr si è espresso riguardo la sua esperienza con i San Antonio Spurs e al rapporto con Gregg Popovich. L’allenatore degli Warriors ha commentato in questo modo la grandezza di Tim Duncan:

Il coach ha poi parlato del rapporto con Popovich:

“Pop è fantastico. Ciò che ha fatto in questi anni con gli Spurs è qualcosa di irripetibile. La cultura che ha trasmesso per il gioco e il sistema Spurs sono stati fondamentali per la mia successiva carriera di allenatore. Gli anni trascorsi a San Antonio sono stati fantastici ed indimenticabili.”